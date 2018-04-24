عادل الجبير: على قطر دفع ثمن وجود القوات الأميركية في سوريا

الشارقة 24 – واس:

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الثلاثاء، أن على قطر دفع ثمن وجود القوات العسكرية الأميركية في سوريا.

وجاء حديث الجبير في أعقاب تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المؤتمر الصحافي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وتابع الجبير "أنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأميركية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأميركي الحماية الأميركية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأميركية على أراضيها".

وأكد الجبير على كلام الرئيس الأميركي بأنه "لو قامت أميركا بسحب الحماية الأميركية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع".