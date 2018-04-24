محافظ الحديدة: بشائر النصر تلوح في الأفق

الشارقة 24 – وام:

أكد الدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة أن بشائر النصر المؤزر وتحرير كامل التراب اليمني تلوح في الأفق، مضيفاً أن محافظة الحديدة مقبلة على فترة ازدهار ونمو من خلال إعادة تأهيل كافة المرافق الخدمية التي تأثرت نتيجة للأحداث التي تمر بها اليمن، إضافة إلى إنشاء مرافق خدمية جديدة في الأماكن التي تفتقر لذلك في كافة أرجاء المحافظة.

وقال الدكتور الحسن طاهر في كلمة لأبناء الحديدة إنه وجه الدوائر الحكومية في المحافظة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بصفته المحافظ الشرعي والمعين من رئيس الجمهورية والمعترف به محلياً ودولياً، مؤكداً أن المحافظة ستأخذ حقها كاملاً غير منقوص وأنه لن يتهاون مع أي دائرة حكومية تتقاعس عن تقديم الخدمات للمواطنين.