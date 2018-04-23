قوات التحالف تعترض صاروخين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية

الشارقة 24 – واس:





صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت، مساء الإثنين، إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه الأراضي السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة جازان وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضهما، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم تسجل أية إصابات حتى الآن.