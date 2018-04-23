السيطرة على حريق بحقل نفطي في الكويت

الشارقة 24 - كونا:



أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية أن فرقها والفرق التابعة لشركة نفط الكويت سيطرت على الحريق الذي نشب، فجر الإثنين، إثر تسرب نفطي في منطقة المقوع دون وقوع أي إصابات.



وقال نائب المدير العام لشؤون المكافحة بدولة الكويت اللواء جمال البليهيص في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في (الإطفاء) إن مركزي إطفاء الأحمدي ومبارك الكبير للمواد الخطيرة مع فرق الإطفاء التابعة لشركة نفط الكويت تعاملوا مع الحريق المذكور حسب الخطط والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.



وأكد البليهيص أنه لم تسجل أي إصابات في موقع الحادث كما أن عمليات الإنتاج في الشركة لم تتأثر والحادث تحت السيطرة، لافتاً إلى أن الفرق المعنية بإدارة الحادث مستمرة في مراقبة الوضع ولم يتم رصد أي مخاطر أو غازات تؤثر على السلامة العامة في المناطق المحيطة.



وذكر أنه في إجراء وقائي سوف يتم الإبقاء على الشعلة وهي مشتعلة لحرق الغازات المصاحبة للحد من أي مخاطر بيئية أو صحية، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية للتعامل مع الحادث تأتي ثمرة التنسيق والتمارين المشتركة مع شركة نفط الكويت والتي تطبق منذ سنوات طويلة.



وكانت شركة نفط الكويت أكدت في وقت سابق أن عمليات إنتاج النفط تسير بشكل طبيعي وأن الحريق آنف الذكر تحت السيطرة وأنه لا توجد أي قراءات لتسربات الغاز في المنطقة وأن التسرب والحريق لا يشكلان أي خطورة على صحة المواطنين والعاملين.