البحرين تدين اقتراب مقاتلات قطرية من طائرة إماراتية مدنية

الشارقة 24 – بنا:

أدانت وزارة الخارجية البحرينية اقتراب مقاتلات جوية قطرية من طائرة إماراتية مدنية من نوع إيرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي، على متنها عشرات الركاب وذلك أثناء تحليقها فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي الواقع في إقليم البحرين، في رحلة معروفة المسار ومستوفية لكافة الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن هذه التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل مسؤوليتها دولة قطر تمثل ترويعاً للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد، وتشكل تهديداً لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت على حق مملكة البحرين في اتخاذ كافة الإجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة وأجهزة منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، ضد الممارسات القطرية غير المسؤولة وغير القانونية.

وأعلنت تضامن مملكة البحرين التام ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات القطرية المتكررة، ضماناً لسلامة الطيران المدني وحفاظاً على حياة المدنيين والأبرياء.