وسط مخاوف من حصول تغييرات ديموغرافية

إجلاء مقاتلين ومدنيين سوريين من القلمون الشرقي إلى عفرين

  • الأحد 22, أبريل 2018 في 10:07 م
  • فتاة تنظر من حافلة أثناء عملية إجلاء من الغوطة الشرقية، أرشيفية
    فتاة تنظر من حافلة أثناء عملية إجلاء من الغوطة الشرقية، أرشيفية
تم اليوم الأحد، إجلاء مقاتلين ومدنيين سوريين من منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق، إلى عفرين أحد الجيوب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية مدعومة من أنقرة شمال سوريا.
الشارقة 24 – أ.ف.ب:
 
نقلت حافلات مقاتلين ومدنيين سوريين الأحد، من منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق إلى عفرين أحد الجيوب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة في شمال غرب سوريا. بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
 
وتأتي عملية الإجلاء من منطقة القلمون الشرقي الواقعة على بعد 60 كيلومتراً شمال شرق دمشق، استناداً إلى اتفاق يؤمن ممرا آمناً لانسحاب آلاف المقاتلين وعائلاتهم إلى منطقة سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال.
 
وأعلن مقاتلون أنهم في طريقهم إلى مخيم للنازحين في المنطقة.
 
وأثار نقل المقاتلين والمدنيين إلى هذه المنطقة المخاوف من حصول تغييرات ديموغرافية، لا سيما وأن الخطاب الذي رافق الحملة العسكرية كانت له أبعاد عرقية.