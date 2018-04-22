السعودية تعترض صاروخاً باليستياً حوثياً

الشارقة 24 – واس:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت، مساء الأحد، إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح العقيد المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية وتسببها في إحداث حريق في إحدى المزارع المملوكة لمواطن دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات".

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد رصدت، ظهر الأحد، صاروخاً باليستياً كان متجهاً للمملكة وسقط في منطقة صحراوية خالية دون وقوع أي أضرار.