البحرين: اقتراب مقاتلات قطرية من "طائرة إماراتية"... خرق للأنظمة الدولية

الشارقة 24 – بنا:

أكدت هيئة شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، في البحرين "أن مقاتلات قطرية قامت في حوالي الساعة 10:50 دقيقة من صباح الأحد، بالاقتراب من طائرة مدنية إماراتية تحمل النداء ETD 88N ، من نوع إيرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي في رحلة مستوفية كافة الاشتراطات وتحلق فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي UN318 الواقع في إقليم البحرين، حيث اقتربت المقاتلات القطرية بشكل يهدد سلامة الطائرة المدنية الإماراتية والتي كانت تحلق على ارتفاع 250 ألف قدم، الأمر الذي استدعى تدخل المراقبة الجوية بالبحرين واتخاذ الإجراءات الواجبة للحفاظ على سلامة الطيران، وقيام قائد الطائرة الإماراتية ETD 88N بالمناورة والهبوط إلى ارتفاع 246 ألف قدم لتفادي الطائرات المقاتلة القطرية".

وأضافت أن "هذه الواقعة تمثل خرقاً صريحاً للأنظمة الدولية وتهدد أمن وسلامة الملاحة الجوية العالمية ويترتب عليها مخاطر جسيمة على حركة الطيران وتهديد لأرواح المسافرين والممتلكات، وتحتفظ مملكة البحرين بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية التي تتم من قبل السلطات القطرية".