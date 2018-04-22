العراق: مقتل 36 "داعشي" في غارة داخل الأراضي السورية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أكدت السلطات العراقية، الأحد مقتل 36 عنصراً بينهم قياديون في تنظيم "داعش"، في الغارة التي شنها سلاح الجو العراقي داخل الأراضي السورية الخميس الماضي.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني في بيان، إن الضربات استهدفت أوكاراً للعناصر الإرهابية، بينها موقع اجتماع لقيادات التنظيم، اذ هلك إثر هذه الضربات 36 إرهابياً بينهم قياديون.

وشن الطيران العراقي الخميس ضربات جوية مميتة نفذتها طائرتين من طراز "إف- 16" ضد مواقع "داعش" في منطقة حجين الواقعة في منطقة دير الزور السورية.