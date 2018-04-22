الاحتلال الإسرائيل ينفي أنه وراء مقتل فادي البطش بماليزيا

الشارقة 24 – رويترز:





قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الأحد، إن عالماً فلسطينياً قُتل بالرصاص في ماليزيا كان خبيراً في الصواريخ "ولم يكن قديساً"، لكنه نفى تلميحات لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، بأن جهاز مخابرات الاحتلال "الموساد" اغتاله.

وكان مازلان قائد شرطة كوالالمبور قال، إن رجلين على دراجة نارية أطلقا 10 رصاصات على المحاضر الفلسطيني في مجال الهندسة فادي البطش، السبت، وقتلاه على الفور.

وذكرت حماس التي تدير قطاع غزة أن أحد أعضائها اغتيل في ماليزيا، وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس إن جهاز "الموساد" كان وراء محاولات سابقة لاغتيال علماء فلسطينيين، وإن قتل البطش يأتي في هذا السياق.