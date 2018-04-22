الجيش اليمني يحرر منطقة يَسبل

الشارقة 24 – واس:

واصل الجيش اليمني تقدمه في تحرير منطقة اليَسبل ‏الاستراتيجية ‏الواقعة بين مدريتي قانية والوهبية ‏في محافظة البيضاء، وسط اليمن.‏

وأشار مصدر عسكري يمني إلى أن التقدم المحرز جاء عقب ‏شن الجيش هجوماً واسعاً على مرتفعات ‏العُر ‏ومسعودة وتمكن من تطهير ما تبقى من جيوب، ‏ومواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران.‏

وبين موقع القوات المسلحة اليمنية على الإنترنت 26 سبتمبر، أن ‏سيطرة الجيش على منطقة ‏اليسبل تتيح له التقدم باتجاه الوهبية، وتسهيل عملية ‏تحرير منطقة ‏عفرين الاستراتيجية التي بسقوطها ‏في يد الجيش تكون معظم مديريات محافظة ‏البيضاء ‏محررة وخاليه من أي وجود للميليشيا ‏الحوثية المدعومة من إيران.

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وأكد المصدر أن ميليشيا الحوثي فقدت سيطرتها على ‏إدارة معركة العُر ومسعودة، مما دفع ‏بعناصرها ‏للفرار باتجاه منطقة الوهبية، في حين كان لمقاتلات التحالف العربي دوراً محورياً ‏في تلك المعارك.‏