في تصريح لوزارة الدفاع

الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً في جنوب تعز

  • الأحد 22, أبريل 2018 في 11:16 ص
  • الجيش اليمني خلال مواجهات مع الانقلابيين
    الجيش اليمني خلال مواجهات مع الانقلابيين
أفاد مصدر عسكري يمني بأن الجيش اليمني أحرز تقدماً ميدانياً جديداً في ‏معاركه ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران ‏جنوب منطقة ‏الراهدة التابعة لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.‏
الشارقة 24 – واس:
 
أحرز الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً جديداً في ‏معاركه ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران ‏جنوب منطقة ‏الراهدة التابعة لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.‏
 
وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش فرض سيطرة ‏نارية على منطقة بيت حاميم المتاخمة ‏لمدينة ‏الراهدة جنوبي شرق تعز.‏
 
وأضاف، في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية 26 سبتمبر أن قوات ‏الجيش تواصل شن هجمات ‏مدفعية تستهدف تمركز الميليشيا في ‏منطقة بيت حاميم والمناطق ‏المتاخمة لمدينة ‏الراهدة أولى مديريات تعز من اتجاه محافظة لحج.‏
 
من جهة أخرى أفشل الجيش والمقاومة هجوماً ‏للميليشيا حاولت من خلاله سحب جثث قتلاها ‏من ‏سلسلة جبال المرخام ومرتفعات منطقة السحي ‏المحاذية لمدينة الراهدة التي تم تحريرها ‏الجمعة ‏الماضية.‏
 
وأشار المصدر إلى أن قوات من الجيش تابعة للواء ‏الثاني حزم بالمنطقة العسكرية الرابعة ‏وبإسناد ‏طيران التحالف العربي، قصفت مواقع وتمركز قناصة ‏ميليشيا الحوثي شرق مدينة ‏الراهدة.‏