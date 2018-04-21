"الخارجية الكويتية" تستدعي سفير الفلبين للمرة الثانية

الشارقة 24 - كونا:





صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن الوزارة ومتابعة منها لتداعيات التصريحات الفلبينية والتصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت، والتي تمثل تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها، فقد استدعت الوزارة، ظهر السبت، وللمرة الثانية سفير جمهورية الفلبين لدى البلاد على إثر تصريحه بالأمس لإحدى الصحف الكويتية، والذي أكد فيه على تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتم إبلاغ السفير بأن دولة الكويت التي تدين وتشجب تلك التصريحات فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها كما تم اطلاعه على طبيعة تلك الاجراءات.

وكانت وزارة الخارجية استدعت، الجمعة، السفير الفلبيني لدى البلاد وسلمته مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين الفلبينيين التي تنطوي على إساءة بالغة لدولة الكويت فضلاً عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين التي تمثل إخلالاً وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين.

كما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين قاموا بمساعدة الخادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها، مشيرة إلى أن المتهمين ثلاثة وهم من الجنسية الفلبينية وتم التعرف عليهم وجاري إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة.