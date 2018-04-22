نائب الرئيس اليمني: "التحالف" أحبط ‏مشروع إسقاط اليمن بيد إيران‏

الشارقة 24 – واس:

ذكر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن التحالف العربي " تحالف دعم الشرعية في اليمن" أفشل ‏مشروع ‏إسقاط بلاده بيد إيران.‏

وأكد الفريق محسن خلال اجتماع ضم قيادات في وزارة الدفاع في بلاده وقيادات قوات التحالف ‏العربي ‏بمدينة مأرب اليمنية، السبت، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا تستهدف اليمن ‏فقط بل تعمل ضمن ‏مشروع يهدد أمن اليمن والمنطقة ويسعى للإخلال بالأمن والسلم الدوليين.‏

ونوه نائب الرئيس اليمني بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمني في محافظات ‏البيضاء ‏والجوف وتعز والحديدة ومديرية ميدي وغيرها من الجبهات في سبيل تحرير اليمن ‏ودرء مشروع ‏الانقلاب التخريبي.‏

وأكد الفريق محسن وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنه لا تواني عن درء مخاطر ‏الحوثي والقاعدة وداعش وأن هدف الشرعية القضاء على ‏هذه المشاريع الإرهابية.‏

نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح