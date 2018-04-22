نائب الرئيس اليمني: "التحالف" أحبط ‏مشروع إسقاط اليمن بيد إيران‏

الشارقة 24 – واس:
ذكر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن التحالف العربي " تحالف دعم الشرعية في اليمن" أفشل مشروع إسقاط بلاده بيد إيران.
وأكد الفريق محسن خلال اجتماع ضم قيادات في وزارة الدفاع في بلاده وقيادات قوات التحالف العربي بمدينة مأرب اليمنية، السبت، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا تستهدف اليمن فقط بل تعمل ضمن مشروع يهدد أمن اليمن والمنطقة ويسعى للإخلال بالأمن والسلم الدوليين.
ونوه نائب الرئيس اليمني بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمني في محافظات البيضاء والجوف وتعز والحديدة ومديرية ميدي وغيرها من الجبهات في سبيل تحرير اليمن ودرء مشروع الانقلاب التخريبي.
وأكد الفريق محسن وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنه لا تواني عن درء مخاطر الحوثي والقاعدة وداعش وأن هدف الشرعية القضاء على هذه المشاريع الإرهابية.
نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح