الجيش اليمني يواصل التقدم في البيضاء ‏

الشارقة 24 – واس:
حقق الجيش اليمني، تقدما ميدانياً جديداً في قتاله ضد الانقلابين الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات من الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي حررت جبلي "مسعودة والعُر" الواقعين في منطقة قانية بشرقي محافظة البيضاء.
وأضاف في تصريح بثته - وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن عناصر المليشيات فرت باتجاه منطقة السوادية بعد سقوط قتلى في صفوفهم وأسرى بيد الجيش.
وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات على تجمعات للمليشيات وآلياتهم في منطقة قانية وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى من الانقلابين الحوثيين.