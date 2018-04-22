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الجيش اليمني يواصل التقدم في البيضاء ‏

  • الأحد 22, أبريل 2018 في 7:34 ص
  • الجيش اليمني يتعقب فلول الميليشيات الانقلابية، أرشيفية
    الجيش اليمني يتعقب فلول الميليشيات الانقلابية، أرشيفية
أفاد مصدر عسكري يمني، بأن قوات من الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي حررت ‏جبلي "مسعودة والعُر" الواقعين في منطقة قانية بشرقي محافظة البيضاء.‏
الشارقة 24 – واس:
 
حقق الجيش اليمني، تقدما ميدانياً جديداً في قتاله ضد الانقلابين الحوثيين المدعومين من ‏إيران.‏
 
وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات من الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي حررت ‏جبلي "مسعودة والعُر" الواقعين في منطقة قانية بشرقي محافظة البيضاء.‏
 
وأضاف في تصريح بثته - وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن عناصر المليشيات فرت باتجاه ‏منطقة السوادية بعد سقوط قتلى في صفوفهم وأسرى بيد الجيش.‏
 
‏ وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات على تجمعات للمليشيات وآلياتهم ‏في منطقة قانية وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى من الانقلابين الحوثيين.‏