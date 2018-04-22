الجيش اليمني يواصل التقدم في البيضاء ‏

الشارقة 24 – واس:

حقق الجيش اليمني، تقدما ميدانياً جديداً في قتاله ضد الانقلابين الحوثيين المدعومين من ‏إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات من الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي حررت ‏جبلي "مسعودة والعُر" الواقعين في منطقة قانية بشرقي محافظة البيضاء.‏

وأضاف في تصريح بثته - وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن عناصر المليشيات فرت باتجاه ‏منطقة السوادية بعد سقوط قتلى في صفوفهم وأسرى بيد الجيش.‏

‏ وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات على تجمعات للمليشيات وآلياتهم ‏في منطقة قانية وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى من الانقلابين الحوثيين.‏