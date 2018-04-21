المقاومة الوطنية اليمنية تسيطر على تباب ومواقع عسكرية للحوثيين

من قوات المقاومة الوطنية اليمنية

الشارقة 24 – وام:



تواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، التقدم والسيطرة على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية، في الطريق المؤدي إلى البرح وتباب، تطل على الطريق باتجاه مفرق المخا، وسط انهيارات مستمرة في صفوف الميليشيات، وذلك بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، العاملة ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من المقاومة "التهامية" و"الجنوبية".



وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية نوعية استهدفت مواقع تمركز الميليشيات، ومخزن أسلحة وذخائر وتعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مفرق المخا، ما أسفر عن مصرع المئات من عناصرهم، بينهم قيادات ميدانية ممن يديرون المعارك.



وتشهد جبهة الساحل الغربي لليمن، عملية عسكرية واسعة وحاسمة، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح باتجاه مفرق المخا والبرح غربي محافظة تعز، أسفرت عن السيطرة على مناطق جديدة ومهمة من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك استكمالاً لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية.



وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي، إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستيا للعمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق، لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي، عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية.