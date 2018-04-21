اليمنيون يتوافدون لمكاتب التجنيد للانخراط بقوات المقاومة الوطنية

جانب من اليمنيين المتوافدين لمكاتب التجنيد للانخراط بقوات المقاومة الوطنية

الشارقة 24 – وام:



توافد الآلاف من أبناء اليمن، إلى مكاتب التجنيد التطوعي، في المديريات والمحافظات اليمنية، للانخراط في صفوف قوات المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية، ليشكل ذلك إضافة نوعية للجهد العسكري، بجبهات القتال في الساحل الغربي لليمن.



وأكد مصدر في المقاومة الوطنية اليمنية إن توافد أبناء اليمن، من كافة المحافظات، وانضمامهم إلى معسكرات المقاومة الوطنية اليمنية، يعطي دفعاً كبيراً للعمليات العسكرية الهادفة لتحرير كامل التراب اليمني وإنهاء المخطط الانقلابي، ودحر الميليشيات في كافة المناطق ،التي تسيطر عليها وذلك وسط استعدادات مكثفة لقوات المقاومة الوطنية بتوسيع محاور القتال مع ميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق الساحل الغربي .