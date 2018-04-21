خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجمعون عينات من دوما

مركبة تابعة للأمم المتحدة على متنها مفتشون بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في العاصمة دمشق

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن خبراءها أخذوا عينات السبت من موقع الهجوم الكيميائي المفترض، بمدينة دوما السورية.



وجاء في بيان للمنظمة، أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها زارت دوما السبت لجمع عينات للتحليل في ما يتصل بالشبهات باستخدام اسلحة كيميائية في 7 أبريل 2018.



وأضاف البيان أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستقيم الوضع وتنظر في خطوات لاحقة، بما يشمل زيارة أخرى محتملة لدوما.



وأكد البيان أن العينات التي جمعت ستنقل إلى مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في ريسفيك "ضواحي لاهاي"، ثم سترسل للتحليل في مختبرات تابعة للمنظمة.



وتابع: بناء على تحليل نتائج العينات، ومعلومات ومواد أخرى جمعها الفريق، سيتم وضع تقرير يرفع إلى المنظمة.