الحكومة اليمنية تندد بالصمت الدولي إزاء انتهاكات في ‏ "الحيمة" بتعز

الشارقة 24 – واس:



استنكرت الحكومة اليمنية، صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا ‏الحوثي المدعومة من إيران ضد السكان في منطقة الحيمة بمحافظة تعز.‏



وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إن الميليشيا مستمرة في ‏قصفها العشوائي على منازل السكان ومصالحهم في قرى ‏الحيمة وقيامها بتفجير مساكنهم ‏وتهجيرهم قسرًا من مناطقهم.‏



وأكد الوزير فتح في تصريح صحافي، أن الصمت الذي تُقابل به جرائم ‏الميليشيا الانقلابية في عدد من ‏مديريات محافظة تعز يتنافى كليًا مع القوانين الدولية والإنسانية، ‏مطالباً المجتمع الدولي ‏والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف جاده وحازمة إزاء كافة جرائم ‏الإنقلابيين الحوثيين.‏