الحكومة اليمنية تندد بالصمت الدولي إزاء انتهاكات في ‏ "الحيمة" بتعز

الشارقة 24 – واس:
استنكرت الحكومة اليمنية، صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد السكان في منطقة الحيمة بمحافظة تعز.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إن الميليشيا مستمرة في قصفها العشوائي على منازل السكان ومصالحهم في قرى الحيمة وقيامها بتفجير مساكنهم وتهجيرهم قسرًا من مناطقهم.
وأكد الوزير فتح في تصريح صحافي، أن الصمت الذي تُقابل به جرائم الميليشيا الانقلابية في عدد من مديريات محافظة تعز يتنافى كليًا مع القوانين الدولية والإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف جاده وحازمة إزاء كافة جرائم الإنقلابيين الحوثيين.