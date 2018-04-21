الطائرات الورقية... سلاح جديد للنشطاء الفلسطينيين

الشارقة 24 – رويترز:



يعكف بعض النشطاء الفلسطينيون على صناعة طائرات ورقية يمكنها حمل عبوات تحوي سوائل قابلة للاشتعال، بهدف إطلاقها عبر حدود قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتنظم الاحتجاجات كل جمعة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى"، التي تجدد دعوة طويلة الأمد لعودة اللاجئين إلى منازل أسلافهم.

وكانت من بين وسائل الاحتجاج الأخرى النبال والمقاليع التي استخدمها المحتجون لرشق قوات الاحتلال الإسرائيلية بالحجارة، فيما جلب البعض الآخر أدوات لقطع الأسلاك، بهدف اختراق السياج الحدودي متجاهلين منشورات أسقطتها طائرات الاحتلال العسكرية تحذر الفلسطينيين من الاقتراب من الحدود.