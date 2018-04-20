الرئيس الروماني ينفي النية بنقل سفارة بلاده للقدس

الشارقة 24 – وام:

نفى الرئيس الروماني كلاوس يوهانس الجمعة، نية بلاده نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس .

وأكد الرئيس يوهانس، رداً على تصريح رئيس الحزب الحاكم، أن رومانيا قررت نقل سفارتها إلى القدس، أن موقف بلاده من هذه المسألة يتطابق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة، موضحاً أن نقل السفارة هو"انتهاك للقانون الدولي".

وأكدت الرئاسة الرومانية في بيان، أن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة تنص على الامتناع عن إقامة أي بعثات دبلوماسية في القدس، وتحث المجتمع الدولي على بذل جهوده في سبيل التوصل إلى سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.