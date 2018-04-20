الملتقى الإعلامي العربي بالكويت يطلق "مؤشر الأداء"

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالكويت، الجمعة، إطلاقها "مؤشر الأداء الإعلامي" بالتعاون مع أكاديمية الإعلام المتكامل في العاصمة المصرية القاهرة، للتعرف على تطور الأداء الإعلامي وأداء المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في الدول العربية.

وصرحت الهيئة في بيان صحافي، أن المؤشر يرصد أيضاً الأداء الإعلامي في منصات التواصل الاجتماعي، من خلال معايير أداء تقييم مهنية الوسائل الإعلامية، وطبيعة الانحرافات التحريرية والإخراجية، التي يحتمل اتباعها في سياق التغطية الإعلامية، من خلال وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

وأكد الأمين العام للملتقى ماضي الخميس، وفق البيان، أن وسائل الإعلام تؤدي دوراً مركزياً في تحريك الرأي العام العربي، لافتاً إلى تطلعه لمسؤولية اجتماعية تجاه جميع وسائل الإعلام العربية التقليدية، والمتطورة، بضرورة حصولها على مجموعة من الحقوق، والتزامها بمجموعة من الواجبات.

وأضاف الخميس، أن الحقوق تتمثل في البيئة القانونية المواتية للعمل الإعلامي الحر، والمحترمة للحق في حرية الرأي والتعبير، في حين تتمثل الواجبات في قيام وسائل الإعلام والإعلاميين بدورهم المهم، كمصادر للمعلومات، وفي نقل الخبر والتقارير مع الالتزام بالحيادية والمسؤولية في تناول الموضوعات.

وذكر أن التعاون مع أكاديمية الإعلام المتكامل، يعنى بتدريب الراصدين بشكل مكثف على مدار أسبوعين، للتعرف على البيئة المتطورة لعمل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين، كذلك معايير تقييم مهنية الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي يحتمل اتباعها في سياق التغطية الإعلامية ومساعدة 20 من الراصدين والباحثين في إعداد استقصاء مصغر حول أكثر الوسائل الإعلامية انتشاراً وتأثيراً من أجل تحديد عينة المراقبة.

ولفت الخميس في هذا الشأن إلى مراعاة معايير التنوع والتوازن بين كل أنواع الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة، على اختلاف دوريتها، وانتماءاتها، ومصادر تمويلها.

ويأتي اطلاق هذا المؤشر على هامش انعقاد الملتقى الاعلامي العربي الـ 15 في الكويت الأحد، على مدى يومين تحت رعاية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كوكبة من الإعلاميين في العالم العربي.

وأسس الملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت عام 2003، بهدف تطوير الخطاب الإعلامي العربي، وتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية.

ويعقد الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الدول العربية، إضافة إلى عضويته كمراقب في اللجنة الدائمة للإعلام، ومجلس وزراء الإعلام العرب، في جامعة الدول العربية.