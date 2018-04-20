"المقاومة اليمنية" بقيادة "صالح" تسيطر على مواقع بالساحل الغربي

آلية عسكرية خلال التقدم النوعي للمقاومة اليمنية بجبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية

الشارقة 24 – وام:



تواصل قوات المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، التقدم النوعي في جبهات القتال بالساحل الغربي، والسيطرة على مواقع إستراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية شرق مفرق المخا، والبرح، غربي محافظة تعز وسط مواجهات مع مسلحي الميليشيات، أنهكت قدراتهم العسكرية وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وذلك بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودعم من المقاومة "التهامية" و"الجنوبية".



وشنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية، مدعومة بقدرات عسكرية كبيرة، ونوعية، هجوماً مباغتاً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإيرانية بالساحل الغربي، أسفرت عن قطع الإمدادات على مواقع الحوثيين، في معركة عسكرية واسعة وحاسمة، لتطهير ما تبقى من مديريات ومحافظات الساحل من قبضة الميليشيات وسط استعدادات مكثفة لأفراد المقاومة الوطنية، بتوسيع محاور القتال مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، في مناطق أخرى بالساحل الغربي، وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها في مختلف جبهات القتال.



كما قصفت مقاتلات التحالف العربي، تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مفرق الوازعية، بالتزامن مع بدء المقاومة الوطنية اليمنية عملية عسكرية واسعة بالساحل الغربي، باتجاه مفرق المخا والبرح، وسط هزائم متلاحقة للميليشيات، ومصرع عدد كبير من القيادات الميدانية في صفوفهم.



وتمثل قوات المقاومة الوطنية اليمنية، التي شكلها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، إضافة نوعية للجهد العسكري في جبهات القتال بالساحل الغربي لليمن.



ويشارك آلاف المقاتلين المدربين، ضمن وحدات متخصصة بقوات المقاومة الوطنية اليمنية، وسط معنويات مرتفعة وإصرار على تطهير كامل التراب اليمني، واستعادة الدولة ليشكلوا رافداً مهماً في مسار العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في الساحل الغربي لليمن، وينتمي المقاتلون إلى مناطق اليمن كافة، ليثبت أبناء اليمن أنهم رمز للتضحية والوفاء لنصرة القضايا المصيرية، التي تشكل خطراً على أمن اليمن ومحيطه.



وتقدم القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً على العمليات البرية والجوية والبحرية، دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي، عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي نجحت في تحرير باب المندب والمخا وصولاً إلى مديرية حيس.