5 شهداء في قطاع غزة خلال المواجهات مع الاحتلال الجمعة

جانب من المتظاهرين الفلسطينيين خلال المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي الجمعة

الشارقة 24 – وام:



ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، في قطاع غزة إلى خمسة .



واستشهد شاب بعمر 29 عاماً من القرارة جراء إصابته بطلق ناري في الرقبة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد طفل بعمر 15 عاماً نتيجة إصابته بطلق ناري شرق جباليا شمال قطاع غزة.



واستشد في وقت سابق شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة شاب بعمر 25 عاماً متأثراً بجراحه، كما استشهد شاب بعمر 24 عاماً شمال قطاع غزة، كما كذلك استشهد شاب بعمر 25 عاماً جراء إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها جنود الاحتلال خلال مسيرة العودة في منطقة أبو صفية شمال القطاع.