السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية

الشارقة 24 – وام:

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، صباح الجمعة، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية "محافظة صعدة"، باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية .

ونقلت "وكالة الأنباء السعودية"، عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان له، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة متعمدة، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، موضحاً أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت من اعتراضه ونتج عن ذلك تناثر شظاياه على الأحياء السكنية، غير أنه لم تسجل أية أضرار أو إصابات حتى الآن.