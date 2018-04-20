لافروف: الضربات الغربية تبرر تزويد سوريا بـ "إس-300 الصاروخي"

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الضربات الجوية الأميركية في سوريا هذا الأسبوع، أزالت أي التزام أخلاقي يمنع روسيا من تسليم أنظمة إس-300 الصاروخية المضادة للطائرات لحليفها الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال في تصريحات صحافية الجمعة، إنه قبل الضربات الأميركية على أهداف سورية أبلغت موسكو مسؤولين أميركيين بالمناطق السورية التي تمثل "خطوطاً حمراء" بالنسبة لها، وأضاف أن الجيش الأميركي لم يتجاوز هذه الخطوط.

وأضاف أنه مقتنع بأن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لن يسمحا بمواجهة مسلحة بين البلدين.

ويقول محللون عسكريون، إن نظام إس-300 للصواريخ أرض-جو سيحسن قدرة روسيا على السيطرة على المجال الجوي السوري، ويمكن استخدامه في ردع أي تحرك أميركي أقوى.