الرئيس السوداني يقيل وزير الخارجية

الشارقة 24 – رويترز:

قالت وكالة السودان للأنباء، الخميس، إن قراراً جمهورياً صدر بإعفاء وزير الخارجية من منصبه.

وقالت الوكالة "أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية، الخميس، قراراً جمهورياً أعفى بموجبه بروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أو حتى من سيحل محل غندور.

كان غندور دعا البرلمان، الأربعاء، إلى التدخل لمساعدة الدبلوماسيين السودانيين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 7 أشهر، ولم يحصلوا على أموال لدفع إيجار مقار البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وقال إن المبلغ الذي تحتاجه وزارة الخارجية أقل من 30 مليون دولار، في أول تعليق علني من مسؤول حكومي على عجز البنك المركزي عن توفير العملة الأجنبية لتيسير مهام الحكومة.