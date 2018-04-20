السعودية: استشهاد 3 من الشرطة بإطلاق نار عند نقطة تفتيش في عسير

الشارقة 24 – واس:

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، عن استشهاد ثلاثة من أفراد الشرطة إثر تعرض نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، لإطلاق نار من مصدر مجهول.

وقال إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد من المتورطين في الجريمة والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية.

وأضاف المتحدث الأمني، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن، مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله حيث اتضح بأنه المواطن بندر محمد علي الشهري، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض خمسة من رجال الأمن للإصابة، أُستِشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى، ولا زالت الجريمة محل المتابعة الأمنية.