بمقاتلات إف-16

العراق يشن ضربات جوية مميتة على مواقع لـ "داعش" في سوريا

  • الخميس 19, أبريل 2018 في 7:25 م
  • رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
    رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
نفذت القوة الجوية العراقية الخميس، ضربات جوية مميتة ضد مواقع تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية، حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية.
الشارقة 24 – وكالات:
 
شن العراق اليوم الخميس، ضربات جوية على مواقع لعصابات تنظيم الدولة "داعش" داخل سوريا.
 
وقال متحدث باسم الجيش العراقي، في بيان، إن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16 للعبور إلى سوريا، وتنفيذ الضربات بعد التنسيق مع النظام السوري.
 
وأضاف البيان، أن تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية يؤكد وجود خطر حقيقي من هذه العصابات على الأراضي العراقية.
 
وتأتي الضربات بعد أسبوع من قول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن بلاده ستدافع عن نفسها في مواجهة تهديدات الإرهابيين عبر الحدود، في إشارة للجيوب المتبقية من تنظيم "داعش" على الحدود مع سوريا.