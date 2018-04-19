العراق يشن ضربات جوية مميتة على مواقع لـ "داعش" في سوريا

الشارقة 24 – وكالات:

شن العراق اليوم الخميس، ضربات جوية على مواقع لعصابات تنظيم الدولة "داعش" داخل سوريا.

وقال متحدث باسم الجيش العراقي، في بيان، إن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16 للعبور إلى سوريا، وتنفيذ الضربات بعد التنسيق مع النظام السوري.

وأضاف البيان، أن تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية يؤكد وجود خطر حقيقي من هذه العصابات على الأراضي العراقية.

وتأتي الضربات بعد أسبوع من قول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن بلاده ستدافع عن نفسها في مواجهة تهديدات الإرهابيين عبر الحدود، في إشارة للجيوب المتبقية من تنظيم "داعش" على الحدود مع سوريا.