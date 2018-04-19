أميركا تحمل "الأسد" مسؤولية تأخر وصول المفتشين إلى دوما

الشارقة 24 – رويترز:





ذكر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أن الحكومة السورية مسؤولة عن تأخر وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مواقع بمدينة دوما، يشتبه بأنها تعرضت لهجوم كيماوي، وهي استراتيجية سبق لها استخدامها.

وأكد جيم ماتيس: "نحن على دراية تامة بالتأخير الذي فرضه النظام على ذلك الوفد، لكننا أيضاً نعلم تمام العلم الطريقة التي عملوا بها من قبل، وأخفوا ما فعلوه باستخدام الأسلحة الكيماوية".

وأضاف: "بعبارة أخرى يستغلون التأجيل، بعد ضربة مثل تلك، لمحاولة إخفاء الأدلة قبل دخول فريق التحقيق، لذلك من المؤسف أنهم تأخروا".

وعلى صعيد متصل، اتهمت مصادر بالمعارضة السورية، النظام السوري وروسيا، بعرقلة وصول فريق مفتشي الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما.

وكان من المقرر أن يدخل الفريق دوما السبت.

وشهدت مدينة دوما شرق العاصمة السورية دمشق، عدة انفجارات نفذتها القوات الحكومية السورية، في المنطقة التي سيزورها مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد مصدر من المعارضة السورية، أن "القوات الحكومية جمعت مئات الألغام وفجرتها الأربعاء، في الموقع الذي حدثت به الضربة الكيميائية".

وأضاف المصدر: "سبق أن تم تفجير سيارتين مفخختين الإثنين الماضي، في تلك المنطقة أيضاً، بهدف طمس معالم الضربة الكيميائية".

وأكد مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو، أن فريق الأمم المتحدة، الذي كان يتأهب للقيام بعملية تأمين موقع كان قد شهد هجوماً بالأسلحة الكيميائية في سورية، تعرض لإطلاق نار.