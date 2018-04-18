الكويت تؤكد على الحل السياسي في اليمن

الشارقة 24 – واس:

أكدت دولة الكويت، الثلاثاء، على الحل السياسي للأزمة في اليمن والمبني على المرجعيات السياسية الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في اليمن.

وأعرب العتيبي عن ترحيبه بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بتاريخ 19 مارس الماضي، والذي أشار فيه إلى عزمه إعادة إحياء العملية السياسية بين الأطراف اليمنية استناداً إلى المرجعيات الثلاث، واستكمالاً لجولات المشاورات السابقة، بما في ذلك مشاورات الكويت في عام 2016.