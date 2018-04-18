السعودية تبدي استعداداً لإرسال قوات لسوريا في إطار تحالف أوسع

الشارقة 24 - رويترز:

ذكر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إذا صدر قرار بتوسيعه.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحافي بالرياض مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نجري نقاشاً مع الولايات المتحدة بشأن إرسال قوات إلى سوريا، ونفعل هذا منذ بداية الأزمة السورية".

وذكر الجبير إن السعودية سبق وأن اقترحت على الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إرسال قوات برية إلى سوريا إذا قررت واشنطن تزويد التحالف بعنصر على الأرض يشارك في "داعش".

وكان الجبير يجيب على سؤال بشأن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لجمع قوة عربية تحل محل العسكريين الأميركيين المنتشرين في سوريا.