خبراء الأسلحة الكيماوية يدخلون "دوما" السورية

الشارقة 24 – رويترز:

وصل خبراء دوليون في الأسلحة الكيماوية أخيراً إلى مدينة في سوريا وقع فيها هجوم مزعوم بغاز سام، وذلك بعد أيام من شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات لمعاقبة دمشق على الهجوم.

وقال التلفزيون السوري الرسمي إن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دخلوا مدينة دوما حيث تقول دول غربية إن عشرات المدنيين المختبئين من قصف القنابل ماتوا بالغاز يوم السابع من أبريل.

وقالت فرنسا إن من المرجح جدا أن تكون أدلة شن هجوم بالغاز السام قد اختفت قبل وصول المفتشين إلى الموقع.

وتنفي سوريا وحليفتها روسيا وقوع أي هجوم بسلاح كيماوي.

وتسيطر الآن القوات الحكومية على دوما بعد انسحاب آخر الفصائل المعارضة بعد بضع ساعات فقط من إطلاق القوات الأميركية والبريطانية أكثر من 100 صاروخ على ثلاثة مواقع يشتبه بأنها تستخدم لتطوير وتخزين الأسلحة الكيماوية.