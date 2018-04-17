مصر تطالب بتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية

الشارقة 24 – وام:

تلقى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً من جون ساليفان القائم بأعمال وزير الخارجية الأميركي تناول التطورات الأخيرة في سوريا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال تقييم مصر للتصعيد العسكري على الساحة السورية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود من أجل دفع العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية وفقاً للمرجعيات الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال رفض مصر الكامل لاستخدام أسلحة ممنوعة دولياً على الأراضي السورية، مشيراً إلى موقف مصر الثابت في هذا الشأن.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة بهدف توجيه دفعة للعملية السياسية وتشجيع جميع الأطراف على الانخراط الإيجابي في المفاوضات.