المالكي يستعرض الطائرات بدون طيار الإيرانية - الحوثية التي أطلقت على أبها

الشارقة 24 – واس:

استعرض العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد الإثنين بمدينة الخبر، عرضاً مرئياً لعرض الطائرات بدون طيار الإيرانية ـ الحوثية الانتحارية التي أطلقت على مدينة أبها وتهديها للأمن العالمي، كما تضمن موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني واستهداف ومهاجمة القدرات الحوثية بالداخل اليمني ـ مقابل الحدود السعودية والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي.

كما استعرض العقيد المالكي مناطق إطلاق الصواريخ البالستية من الداخل اليمني باتجاه المملكة، مبيناً أن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت على المملكة حتى تاريخ 16 أبريل 2018، 119 صاروخاً وعدد المقذوفات 66259 مقذوفًا، حيث يأتي ذلك ضمن الاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح المالكي الموقف العملياتي لعمليات إعادة الأمل بالداخل اليمني ورفع علم الجمهورية اليمنية في مدينة ميدي بعد تحريرها، فيما سلط الضوء على الأهداف التي تمت فيها مهاجمة شاحنة محملة بالصواريخ، واستهداف مستودع أسلحة مدفون للمليشيات التابعة لإيران، واستهداف مستودع أسلحة مدفون للمليشيات التابعة لإيران "ما بعد القصف" ، واستهداف ومهاجمة مخازن صواريخ مدفونة، واستهداف ومهاجمة مخازن صواريخ مدفونة "ما بعد القصف"، واستهداف ومهاجمة أنفاق لإخفاء الصواريخ بداخلها، ومهاجمة عربية تحمل صاروخ "أرض ـ أرض"، واستهداف ومهاجمة موقع لأطلاق صواريخ " أرض ـ أرض " مخازن أسلحة في صعدة، ومهاجمة راجمة صواريخ "عمليات اسناد الجيش اليمني الوطني"، ومراقبة تحرك قاطرة تحمل صاروخ بالستي، واستهداف ومهاجمة قاطرة تحمل صاروخ بالستي، واستهداف موقع انطلاق الطائرة بدون طيار التابعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران .

وركز العرض على تقرير فريق الخبراء "un" وتأكيد تزويد النظام الإيراني ميليشيات الحوثي بالطائرات بدون طيار، منها طائرة "أبابيل" الإيرانية، والطائرات بدون طيار الإيرانية الانتحارية ودعم الميلشيات والمنظمات الإرهابية طائرة "أبابيل2" الإيرانية، وطائرة أبابيل قاصف، حيث أن طائرات أبابيل هي طائرة هجومية انتحارية تم تصنيعها وتطويرها بواسطة شركة صناعة الطائرات الإيرانية " heas ، كما أن المهمة الرئيسية لطائرات ابابيل هي الاستطلاع وتنفيذ عمليات هجومية.

وتطرق العرض الذي قدمه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لإجمالي خسائـر المليشيات الحوثية الإيرانية من أسلحة ومعدات ومواقع خلال الفترة من (04 ــ 16 أبريل 2018)، حيث بلغت 737 من أسلحة ومعدات ومواقع.