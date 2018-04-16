تأجيل زيارة مفتشي الأسلحة الكيماوية لموقع هجوم دوما في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤولون بريطانيون وروس، إن زيارة مفتشي الأسلحة الكيماوية لموقع هجوم في دوما بسوريا يشتبه بأنه كان بالغاز السام، تأجلت يوم الإثنين، فيما تبادلت القوى الغربية وروسيا الاتهامات في أعقاب ضربات صاروخية قادتها الولايات المتحدة رداً على الهجوم.

وقال السفير البريطاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيتر ويلسون في مؤتمر صحافي في لاهاي، إن الأمم المتحدة سمحت للمفتشين بالذهاب، لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى دوما لأن سوريا وروسيا لم تتمكنا من ضمان سلامتهم.