لافروف: الهجوم على سوريا دمر الثقة بين روسيا والغرب

الشارقة 24 – د ب أ:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الهجوم العسكري الغربي على سورية دمر بقية الثقة بين بلاده والغرب.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوزير الروسي الإثنين لمحطة "بي بي سي" البريطانية، قائلاً: "فقدنا آخر بقايا الثقة"، متهماً الغرب بأنه يتصرف وفقاً لمنطق غريب جداً، مشيراً إلى أنه سواء في واقعة تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال كما في واقعة الهجوم الكيماوي المشتبه به في دوما، فإن الغرب بدأ إجراءات عقابية وبعد ذلك بدأ البحث عن أدلة.

في الوقت نفسه، رأى لافروف أنه لا تزال هناك قنوات تعمل في حل الصراع بين الجيشين الأميركي والروسي في سوريا، واستبعد وقوع مواجهة مباشرة.

وأكد لافروف، أن بلاده لم تتلاعب في المكان الذي وقع فيه هجوم دوما، والذي يشتبه أن يكون تم بالأسلحة الكيماوية.

وأوضح أن الهجوم لم يقع أبداً، "وما تبين هو أن الأمر كان مسرحية".