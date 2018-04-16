منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعقد اجتماعاً حول "هجوم دوما"

مقر المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

الشارقة 24 – أ ف ب:



بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الإثنين، اجتماعاً طارئاً حول الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما السورية، كما افادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.



وقال مصدر دبلوماسي: إن الاجتماع عقد في مقر المنظمة في لاهاي، بعد وصول المشاركين وبينهم سفيرا روسيا وفرنسا لبحث الهجوم الكيميائي المفترض الذي وقع في 7 أبريل وحمل الغرب دمشق مسؤوليته.



وبدأ فريق تقصي حقائق أوفدته المنظمة إلى سوريا، الأحد، التحقيق في الهجوم الذي أدى إلى مقتل أربعين شخصاً، وفق مسعفين وأطباء محليين، واتهمت الدول الغربية دمشق بارتكابه باستخدام غازي الكلور والسارين.



وكان سفيرا روسيا وفرنسا بين أول الواصلين لحضور الاجتماع صباح الاثنين تبعهما السفير البريطاني.



ويعقد الاجتماع على مستوى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يضم 41 عضواً من أصل أعضاء المنظمة الـ 192.