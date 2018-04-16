عريقات: القمة العربية تبنت الموقف الفلسطيني كاملاً

الشارقة 24 – وام:



أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القمة العربية التي اختتمت أعمال دورتها الـ 29 أمس الأحد بمدينة الظهران في المملكة العربية السعودية، تبنت بالكامل كافة المقترحات الفلسطينية واعتمدتها في قراراتها التي جاءت في البيان الختامي، وكان أبرزها اعتماد الرؤية السياسية السلمية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي المستندة أساساً لمبادرة السلام العربية.



وقال عريقات في تصريحات له: إن القمة العربية كانت قمة فلسطينية بـ "امتياز" حيث أدان جميع القادة العرب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مؤكدين على الحق الفلسطيني الثابت في القدس عاصمة لدولة فلسطين.



وأشار عريفات إلى أن اللجنة الوزارية العربية ستواصل عملها في محاولة لثني دولتي غواتيمالا وهندوراس عن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال عبر مخاطبة الاتحاد الأفريقي.. لافتاً إلى أن تحركات في مجلس الأمن برئاسة السويد بدأت من أجل تعزيز مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة.



وفيما يتعلق باللقاءات التي عقدت على هامش أعمال القمة كشف عريقات عن أن اجتماعاً موسعاً عقد بين الرئيس الفلسطيني ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي جرى خلاله التأكيد على مواصلة الجهود المصرية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة كون ذلك مصلحة وطنية للشعب الفلسطيني لتفويت الفرصة أمام الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي باعتباره ثغرة لتفتيت الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.