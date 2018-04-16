الجبير: "قمة القدس" تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية

الشارقة 24 – واس:

أكد عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية أن القمة العربية الـ 29 ركزت على مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية.

وأوضح الجبير في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مساء اليوم مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب اختتام أعمال القمة أن تسمية القمة بـ " قمة القدس "يعود إلى الرغبة القوية في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية والأساسية للعرب بعد أن أثرت عليها الأزمات المتفاقمة في المنطقة.

وقال " إن الدول العربية والإسلامية تشعر بالحاجة لإبراز هذه القضية في ظل الحاجة الماسة لمساعدة الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس"، لافتاً النظر إلى الدعم السخي، الذي قدمته وتقدمه المملكة لأشقائها في فلسطين في جميع المناسبات العربية والعالمية بما يسهم بفعالية في تحقيق العيش الكريم للشعب الفلسطيني وتمكين الحكومة الفلسطينية من تعزيز اقتصادها.

وأشار في هذا الصدد إلى إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال أعمال القمة عن تبرع المملكة بـ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف في القدس، و50 مليون دولار لدعم برنامج إعادة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".