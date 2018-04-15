خادم الحرمين يستقبل قادة ورؤساء وفود الدول العربية في القمة الـ 29

الشارقة 24 – واس:



استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مركز الملك عبد العزيز الثقافي الدولي في الظهران، بعد ظهر اليوم الأحد، إخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية الذين توافدوا تباعاً للمشاركة في القمة العربية في دورتها الـ 29، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية في المملكة العربية السعودية.



ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين، وقادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية بهذه المناسبة.