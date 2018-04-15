العاهل الأردني: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا

الشارقة 24 - د ب أ:



أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها وأمن وسلامة شعبها.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني، أمس السبت، من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.



وحسب وكالة الانباء الأردنية "بترا"، بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي التطورات على الساحة السورية.



كانت أميركا وبريطانيا وفرنسا وجهت فجر أمس السبت، ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك رداً على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي شنته القوات السورية في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.