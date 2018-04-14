روسيا تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن سوريا

الشارقة 24 – كونا:

قالت مصادر دبلوماسية، إن روسيا دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الضربات التي شنتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على مواقع تابعة للنظام السوري الليلة الماضية.

وقالت المصادر في تصريحات صحافية، إنه من المتوقع أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي أرجأ زيارة إلى المملكة العربية السعودية كانت مقررة الليلة الماضية، بإحاطة المجلس حول آخر تطورات هذا الهجوم.

وكان غوتيريس قد أكد في بيان عقب الهجوم، أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، داعياً أعضاء المجلس إلى الاتحاد وممارسة تلك المسؤولية.

وحث جميع الدول الأعضاء على التحلي بضبط النفس في هذه الظروف الخطيرة وتجنب أي أعمال من شانها تصعيد الموقف وتفاقم معاناة الشعب السوري.