الجيش السوري: تعرضنا لهجوم بـ 110 صواريخ

الشارقة 24 – د ب أ:

أقر الجيش السوري بتعرض عدد من مواقعه لهجوم صاروخي، فجر السبت، نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ووصف الجيش السوري في بيان أصدره صباح السبت الهجوم بأنه "عدوانٌ غادر نفذته فجر السبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عبر إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها".

وأضاف بيان الجيش السوري أن منظومات الدفاع الجوي تصدت "بكفاءة عالية" للصواريخ وأسقطت معظمها في حين تمكن بعضها من إصابة أحد مباني مركز البحوث في برزة، الذي يضم مركزاً تعليمياً ومختبرات علمية واقتصرت الأضرار على الماديات بينما تم حرف مسار الصواريخ التي استهدفت موقعاً عسكرياً بالقرب من حمص، وقد أدى انفجار أحدها إلى جرح ثلاثة مدنيين".

وتوعد الجيش السوري بأن الهجوم لن يثنيه مع حلفائه من الاستمرار في سحق ما تبقى من "مجاميع إرهابية مسلحة" على امتداد الجغرافيا السورية وسيزيده "تصميماً على الدفاع عن مقومات السيادة والكرامة وعن أمن الوطن والمواطنين".