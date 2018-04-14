رئيس "الأركان الأميركية": الضربات الجوية استهدفت 3 منشآت

الشارقة 24 – د ب أ:

قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، للصحافيين في واشنطن إن الضربات التي نفذت في سوريا استهدفت ثلاث منشآت مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية الحكومي.

وتابع إن الهدف الأول كان مركز أبحاث علمية خارج دمشق والثاني هو منشأة لتخزين الأسلحة الكيماوية خارج مدينة حمص.

وأوضح أن الهدف الثالث كان بالقرب من الهدف الثاني وكان منشأة لتخزين الأسلحة الكيماوية ومركز قيادة مهم.

وأضاف دانفورد أن الموجة الحالية من الغارات الجوية، التي ستؤدي إلى "تدهور طويل الأمد" لقدرة سوريا على البحث وإنتاج أسلحة كيماوية، انتهت الآن.