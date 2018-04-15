هادي يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط

الشارقة 24 – واس:



التقى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق ‏الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.‏



وجرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال القمة العربية الـ 29 المنعقدة بمدينة الظهران ‏بالمملكة العربية السعودية، مناقشة جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏ومنها ما يتصل بالأوضاع في اليمن والتطورات العامة في المنطقة.‏



وقال الرئيس اليمني، خلال اللقاء إن بلاده تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبه تتطلب دعم ومساندة ‏المجتمع الدولي له لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة.‏



من جانبه أشار المبعوث الروسي إلى أن لقائه مع الرئيس اليمني يأتي في إطار التشاور وتبادل الآراء ‏والأفكار البناءة التي يرجى منها استقرار اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه.‏



وأكد بوغدانوف، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- استعداد روسيا لأي دور يخدم السلام في ‏اليمن وأمنه واستقراره، مجدداً موقفها الداعم له ولشرعيته الدستورية حتى تحقيق أهدافه ‏وتطلعاته.‏