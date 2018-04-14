لودريان: فرنسا ستتخذ مبادرات حول سوريا اعتباراً من الإثنين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت، بعد ساعات من ضربات ثلاثية منسقة استهدفت مواقع للنظام السوري، أن فرنسا ستتخذ مبادرات دبلوماسية اعتباراً من الإثنين في الأمم المتحدة في محاولة لإحراز تقدم نحو تسوية للازمة السورية.

وصرح لودريان لقناة "تي اف 1" التلفزيونية "سنتخذ مبادرات اعتباراً من الإثنين في مجلس الأمن في نيويورك، وفي بروكسل خلال اجتماع وزراء الخارجية لرسم خارطة طريق "نحو تسوية سلمية" مع جميع من يريدون ذلك".

وأضاف أن فرنسا تريد استعادة المبادرة في مجلس الأمن لضمان الاتجاه نحو تسوية سلمية للأزمة السورية.

وعلى الصعيد الأوروبي، أعلن وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، أنه سيتم إطلاق مبادرات فرنسية ألمانية عدة لتشكيل إطار دولي للدول المؤثرة، بهدف منح العملية السياسية في سوريا زخماً جديداً .