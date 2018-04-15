المقدشي: 90% من الأراضي اليمنية في قبضتنا ‏بعد البيضاء

الشارقة 24 – واس:
أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن استكمال تحرير محافظة البيضاء وسط اليمن، من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران سيمكن الحكومة الشرعية من السيطرة على 90 % من الأراضي في اليمن.
وأكد الفريق المقدشي خلال اجتماع له بالقيادات العسكرية والميدانية في محور البيضاء إن تحرير المحافظة سينقل المعركة إلى محافظ ذمار المجاورة التي سيسهم تحريرها في تحرير محافظتي تعز وإب والاقتراب من البوابة الجنوبية لصنعاء.
وزار مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، منطقة قانية التي تم تحريرها مؤخراً مطلعاً على العمليات العسكرية الجارية هناك، مشدداً على أهمية تحشيد الجهود وتوحيد الصفوف وبذل المزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر المؤزر.
وثمن الفريق المقدشي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، جهود دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة السعودية ومواقفهم المساندة للشعب اليمني لاستعادة أمن واستقرار اليمن وصد المخططات الرامية للعبث بأمن المنطقة وتهديد المصالح الدولية.