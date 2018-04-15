البرلمان العربي يؤكد دعمه للحوار بين جميع الأطراف الليبية

الشارقة 24 – وام:



أكد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان للحوار بين جميع الأطراف الليبية، بهدف الوصول إلى حل سياسي ينهي الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي بليبيا، مساء السبت، بمدينة الظهران عشية مشاركتهما في القمة العربية الـ 29 التي تنطلق أعمالها الأحد، حيث جرى بحث آخر تطورات الأوضاع الليبية.

وصرح السلمي في بيان أنه عبر عن استعداد البرلمان العربي الكامل لدعم العملية السياسية في ليبيا.

الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي