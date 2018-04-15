مسؤول يمني يثمن دعم التحالف في تحرير ميدي الساحلية

الشارقة 24 – واس:

أعرب وكيل محافظة حجة اليمنية، الشيخ ناصر دعقين، عن شكره وتقديره لدول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، للدعم السخي والكبير الذي قدمته وتقدمه لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وتُوج بتحرير مدينة ميدي الساحلية إحدى مديريات محافظة حجة.

وأوضح الشيخ دعقين، أن علم الجمهورية اليمنية رفرف في سماء ميدي بكل فخر واعتزاز بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الدعم السخي لدول التحالف الذين يقدمون الدعم السخي لعودة الشرعية ودعم الجيش الوطني.

وبين أن تحرير مدينة ميدي تم من خلال خطة محكمة وجيدة نفذها الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي، مشيراً إلى أن مدينة ميدي الساحلية كانت أسواراً من الألغام والمتفجرات التي أعاقت تقدم الجيش الوطني، إلا أن الخطط المحكمة كان لها الفضل بعد الله في تقدم الجيش الوطني بخطوات ثابته ودخوله مدينة ميدي وتحريرها.

وقال إن الانتصارات ستتوالى في حرض، إحدى مديريات محافظة حجة وكذلك رازح، وكتاف، والملاحيظ، في صعدة وفي كل الجبهات.

يذكر أن مدينة ميدي تعد إحدى المنافذ البحرية ذات الأهمية الكبيرة التي كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية، ويتم خلالها تهريب الأسلحة والمعدات الإيرانية عبر قوارب الصيد ووسائل التهريب الأخرى.